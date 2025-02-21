Meta розвиває Instagram як месенджер та додає нові функції для обміну повідомленнями

Нові функції в Instagram: музика, переклад на 99 мов та заплановані повідомлення.

Фото: mmr.ua

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Meta впровадила кілька нових функцій у систему обміну повідомленнями в Instagram, щоб конкурувати з іншими популярними месенджерами, повідомляє Engadget.

Тепер користувачі зможуть ділитися музикою в особистих і групових чатах. Пісні з аудіотеки Instagram можна відправляти тривалістю до 30 секунд.

Крім того, в додатку з'явиться вбудований перекладач, який підтримує 99 мов. Для перекладу достатньо просто натиснути на повідомлення і вибрати функцію «Перекласти».

Нова опція дозволяє закріплювати до трьох повідомлень у чаті, що полегшить доступ до важливих повідомлень. Ще одне нововведення — можливість запланувати відправлення повідомлення до 29 днів наперед.

Також Instagram запроваджує нову функцію для групових чатів, дозволяючи запрошувати учасників за допомогою QR-коду.

Ці оновлення вже доступні для користувачів iOS та Android по всьому світу. Оновлення для вебверсії платформи наразі перебуває в розробці.

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