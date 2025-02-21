В Україні зросли ціни на житло як на первинному ринку, так і на вторинці

У 2024 році порівняно із 2023 роком ціни на квартири на первинному ринку за рік подорожчали на 15,0%, на вторинному – на 11,6%.

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У 2024 році порівняно із 2023 роком ціни на житло зросли на 12,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, згідно з її даними, квартири на первинному ринку за рік подорожчали на 15,0%.

При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14,9%, двокімнатні – на 15,3%, трикімнатні – на 14,8%.

Водночас на вторинному ринку ціни зросли на 11,6%.

Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні – на 11,9%, трикімнатні – на 11,5%.

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