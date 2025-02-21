Практика судів
  1. У світі

У Китаї чиновникам доручили використовувати DeepSeek для ухвалення рішень

13:18, 21 лютого 2025
DeepSeek починають використовувати на державному рівні для ухвалення рішень у Китаї.
У Китаї чиновникам доручили використовувати DeepSeek для ухвалення рішень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї місцеві органи влади закликали чиновників використати модель штучного інтелекту DeepSeek для ухвалення рішень, пише SCMP.

Наголошується, що керівники низки міст дали своїм співробітникам інструкції щодо використання цієї технології. Наприклад, у Чженчжоу старших посадових осіб міста закликали «глибоко вивчити та освоїти використання моделей ШІ, таких як DeepSeek, та повною мірою використовувати ШІ для підтримки прийняття рішень, аналізу та вирішення проблем».

Як повідомило шанхайське видання ThePaper.cn, місцевий відділ політичних досліджень також поширив серед своїх співробітників навчальний посібник, в якому йдеться про те, що ШІ може допомогти відділу виступати як «консультант і помічник у прийнятті наукових рішень муніципального партійного комітету».

Крім того, співробітникам у Лайбіні, в південному регіоні Гуансі, було доручено «активно впроваджувати та вивчати нові технології» та «застосовувати штучний інтелект для допомоги у прийнятті рішень, аналізі та вирішенні проблем».

Разом з тим уряди низки інших міст Китаю запустили онлайн-сервіси з використанням DeepSeek, і чиновники вивчають інші можливі варіанти його використання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

Разом з тим DeepSeek вводить ліміти на використання моделі ШІ і підвищує тарифи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Китай штучний інтелект DeepSeek

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС не несе відповідальність за невиплату безповоротної фінансової допомоги Україні у разі відсутності ресурсів – що передбачає угода з ЄС, укладена під реалізацію механізму ERA

Відповідно до Угоди між Україною та ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва Україна визнала та погодилася з тим, що суми безповоротної фінансової допомоги, доступні для сплати в рамках механізму, можуть змінюватися залежно від ресурсів, що надходять до механізму, або можуть бути призупинені.

НАБУ і САП повідомили про підозру суддям Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому щодо організації виїзду військовозобов'язаних за кордон

Підозру вручили адвокату Станіславу Клименку, голові Білгород-Дністровського суду Валентину Заверюсі, екскерівнику і судді цього суду Олександру Боярському та судді Сергію Савицькому.

Керівник Секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило написав заяву на звільнення

У Секретаріату Вищої ради правосуддя, схоже, буде новий керівник.

Данило Гетманцев заявив, що Україна повинна розтягнути не на рік, а на 3 роки фінансування у 50 млрд доларів від прибутків за рахунок знерухомлених активів РФ

На думку голови Комітету Данила Гетманцева, зараз потрібно критично переглянути усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, а «суспільство має нарешті подорослішати» у питанні сплати податків.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо залучення ветеранів війни до підготовки громадян України до національного спротиву

Очікується, що прийняття закону створить підґрунтя для ефективного вирішення стратегічних завдань державної політики у сфері підготовки громадян України до національного спротиву.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду