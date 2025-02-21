У Китаї чиновникам доручили використовувати DeepSeek для ухвалення рішень

DeepSeek починають використовувати на державному рівні для ухвалення рішень у Китаї.

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У Китаї місцеві органи влади закликали чиновників використати модель штучного інтелекту DeepSeek для ухвалення рішень, пише SCMP.

Наголошується, що керівники низки міст дали своїм співробітникам інструкції щодо використання цієї технології. Наприклад, у Чженчжоу старших посадових осіб міста закликали «глибоко вивчити та освоїти використання моделей ШІ, таких як DeepSeek, та повною мірою використовувати ШІ для підтримки прийняття рішень, аналізу та вирішення проблем».

Як повідомило шанхайське видання ThePaper.cn, місцевий відділ політичних досліджень також поширив серед своїх співробітників навчальний посібник, в якому йдеться про те, що ШІ може допомогти відділу виступати як «консультант і помічник у прийнятті наукових рішень муніципального партійного комітету».

Крім того, співробітникам у Лайбіні, в південному регіоні Гуансі, було доручено «активно впроваджувати та вивчати нові технології» та «застосовувати штучний інтелект для допомоги у прийнятті рішень, аналізі та вирішенні проблем».

Разом з тим уряди низки інших міст Китаю запустили онлайн-сервіси з використанням DeepSeek, і чиновники вивчають інші можливі варіанти його використання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Крім того, Павло Дуров після успіху DeepSeek пояснив, чому Китай так швидко наздогнав США в галузі ШІ.

Разом з тим DeepSeek вводить ліміти на використання моделі ШІ і підвищує тарифи.

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