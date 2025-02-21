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Андрій Сибіга заявив, що Дипкорпус працює цілодобово, майже як у перші дні війни

10:36, 21 лютого 2025
За словами міністра закордонних справ, Україна має чітке розуміння стратегій для різних варіантів розвитку подій.
Андрій Сибіга заявив, що Дипкорпус працює цілодобово, майже як у перші дні війни
Фото: glavcom.ua
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-нараду із керівниками закордонних дипломатичних установ України. У ході наради обговорювались підсумки останніх міжнародних візитів українських делегацій до Парижа, Мюнхена, ОАЕ, Туреччини, а також візит генерала Кіта Келлога до Києва. Міністр також окреслив основні завдання для дипломатів України до кінця лютого та в майбутньому.

Пресслужба МЗС повідомила, що під час наради Сибіга наголосив на важливості продовження зусиль дипломатичного корпусу, спрямованих на відстоювання національних інтересів України, а також на досягнення справедливого та тривалого миру. За словами глави МЗС, дипломатичний корпус України працює цілодобово, майже як у перші дні та тижні повномасштабного вторгнення, оскільки «цього вимагає ситуація».

«Попри геополітичний шторм усі наші зусилля щоденно спрямовані на відстоювання національних інтересів України та досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Всі посли мають конкретні задачі в своїх столицях і штаб-квартир», — зазначив міністр.

Сибіга також підкреслив, що хоча не всі аспекти дипломатичної діяльності можуть бути відкрито обговорені, Україна має чітке розуміння стратегій для різних варіантів розвитку подій. Він додав, що дипломатична робота триває цілодобово, як у перші дні повномасштабного вторгнення.

«Зберігаємо віру в Україну та захищаємо наші національні інтереси», — підсумував міністр.

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МЗС війна Андрій Сибіга

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