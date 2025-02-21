ChatGPT досягнув нового рекорду — 400 млн користувачів на тиждень

OpenAI: ChatGPT обслуговує 5% світового населення щотижня.

Фото: Bluesoft

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OpenAI повідомила про новий значний етап у розвитку свого ШІ-асистента ChatGPT: кількість активних користувачів на тиждень перевищила 400 мільйонів. Це вдвічі більше, ніж показники серпня 2024 року, коли цифра була удвічі більша за дані листопада 2023 року.

Операційний директор OpenAI Бред Лайткап написав у X: «Ми відчуваємо велику честь обслуговувати 5% населення світу щотижня».

Попри появу нового конкурента — DeepSeek, який викликав обговорення про зміну лідерів на ринку ШІ-інструментів, ChatGPT продовжує зберігати лідерство.

Компанія також планує спростити використання ChatGPT, прибравши необхідність вибору моделі для відповіді. У найближчому майбутньому OpenAI додасть у чат і API оновлені моделі GPT-4.5 і GPT-5, причому GPT-5 буде доступний навіть для безплатних користувачів, що може стимулювати ще швидший ріст популярності ChatGPT.

Лайткап також зазначив, що понад 2 мільйони бізнес-користувачів уже використовують ChatGPT на роботі, а використання API зросло в п’ять разів від запуску o3 mini. Окрім того, найближчим часом OpenAI планує об’єднати моделі GPT та o-серії в єдину потужну модель, що може значно покращити можливості агента та користувацький досвід.

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