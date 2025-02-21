ChatGPT достиг нового рекорда – 400 млн пользователей в неделю

OpenAI: ChatGPT обслуживает 5% мирового населения еженедельно.

Фото: Bluesoft

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OpenAI сообщила о новом значительном этапе в развитии своего ИИ-ассистента ChatGPT: количество активных пользователей в неделю превысило 400 миллионов. Это вдвое больше, чем показатели августа 2024 года, когда цифра была вдвое больше данных ноября 2023 года.

Операционный директор OpenAI Брэд Лайткап написал в X: «Мы чувствуем большую честь обслуживать 5% населения мира каждую неделю».

Несмотря на появление нового конкурента - DeepSeek, который вызвал обсуждение о смене лидеров на рынке ИИ-инструментов, ChatGPT продолжает сохранять лидерство.

Компания также планирует упростить использование ChatGPT, убрав необходимость выбора модели для ответа. В ближайшем будущем OpenAI добавит в чат и API обновленные модели GPT-4.5 и GPT-5, причем GPT-5 будет доступен даже для бесплатных пользователей, что может стимулировать еще более быстрый рост популярности ChatGPT.

Лайткап также отметил, что более 2 миллионов бизнес-пользователей уже используют ChatGPT на работе, а использование API выросло в пять раз с момента запуска o3 mini. Кроме того, в ближайшее время OpenAI планирует объединить модели GPT и o-серии в единую мощную модель, что может значительно улучшить возможности агента и пользовательский опыт.

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