Как на примере рассчитать размер субсидии на аренду жилья для ВПЛ

Размер такой субсидии рассчитывается индивидуально.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Недавно Правительство ввело новый инструмент поддержки для ВПЛ – субсидию на аренду жилья.

Как объясняют в Министерстве социальной политики, размер такой субсидии рассчитывается индивидуально. П оскольку стоимость аренды на жилье в разных населенных пунктах разная, то и размер субсидии в областном центре и городах и селах области будет разниться.

Поэтому для расчета субсидии учитываются:

уровень доходов семьи

количество членов семьи

стоимость аренды жилья в конкретном регионе.

Например:

Есть ситуация, когда семья внутренне перемещенных лиц из двух взрослых и двух детей снимает в Днепре жилье за ​​12 000 грн. При этом среднемесячный совокупный доход семьи составляет 17 000 грн (ведь работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет). В таком случае семья может получить субсидию на аренду жилья в размере 9788 грн, такую ​​помощь ей ​​обеспечит государство. Самостоятельно семье необходимо будет оплатить чуть больше 2 тыс. грн (2212 грн). Соответственно, большую часть расходов по аренде возьмет на себя государство.

Если семья в таком же составе и с такими же доходами проживает в Житомире и платит за аренду жилья 8 000 грн, размер субсидии для нее может покрывать 100% расходов на аренду. То есть государство оплатит все 8000 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.