Виктор Ляшко обсудил с фармпроизводителями расширение списка лекарств, цены на которые могут снизить

В настоящее время продолжается диалог с производителями лекарства, чтобы наработать следующие решения для снижения цен и на другие препараты, не входящие в перечень топ-100.

Фото: МОЗ

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», обнародовали список из 100 лекарств, цены на которые снизят на 30% с 1 марта.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что глава Минздрава Виктор Ляшко провел встречу с украинскими фармпроизводителями по снижению цен на лекарства украинского производства, которые не вошли в перечень 100 наиболее популярных среди украинцев.

«Системный диалог с участниками фармацевтического рынка важен для нас, чтобы обеспечить качественную имплементацию согласованных решений для снижения и стабилизации цен на лекарственные средства. Сейчас есть четкий пошаговый план, утвержденный решением СНБО», - отметил Виктор Ляшко во время встречи.

По его словам, конечная цель — снижение цен на медикаменты, ощутимое для миллионов украинцев

В настоящее время продолжается диалог с другими производителями, чтобы выработать следующие решения для снижения цен и на другие препараты, не входящие в перечень топ-100.

В Минздраве отметили, что в ближайшее время производители обработают и предоставят министерству перечень лекарств собственного производства, цены на которые вскоре могут быть снижены для конечного потребителя. Информация о них будет опубликована на сайте министерства здравоохранения.

«Также участники встречи обсудили внедрение ряда регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке», - добавили в ведомстве.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно снижения на 30% с 1 марта цен на лекарства.

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