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Віктор Ляшко обговорив з фармвиробниками розширення списку ліків, ціни на які можуть знизити

11:48, 21 лютого 2025
Наразі триває діалог з виробниками ліків, аби напрацювати наступні рішення для зниження цін і на інші препарати, які не входять до переліку топ-100.
Віктор Ляшко обговорив з фармвиробниками розширення списку ліків, ціни на які можуть знизити
Фото: МОЗ
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», оприлюднили список зі 100 ліків, ціни на які знизять на 30% з 1 березня.

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що очільник МОЗ Віктор Ляшко провів зустріч з українськими фармвиробниками щодо зниження цін на ліки українського виробництва, які не увійшли у перелік 100 найбільш популярних серед українців.

«Системний діалог з учасниками фармацевтичного ринку є важливим для нас, аби забезпечити якісну імплементацію узгоджених рішень задля зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Нині маємо чіткий покроковий план, затверджений рішенням РНБО», — зазначив Віктор Ляшко під час зустрічі.

За його словами, кінцева мета — зниження цін на медикаменти, відчутне для мільйонів українців. 

Наразі триває діалог з іншими виробниками, аби напрацювати наступні рішення для зниження цін і на інші препарати, які не входять до переліку топ-100.

У МОЗ заначили, що найближчим часом виробники опрацюють та нададуть міністерству перелік ліків власного виробництва, ціни на які невдовзі можуть бути знижені для кінцевого споживача. Інформація про них буде оприлюднена на сайті міністерства охорони здоров’я.

«Також учасники зустрічі обговорили впровадження низки регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку», - додали у відомстві.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на ліки.

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МОЗ Віктор Ляшко

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