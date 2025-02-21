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У киян масово списали гроші за проїзд 20 лютого – у Київ Цифровому пояснили ситуацію

10:00, 21 лютого 2025
Через зміни налаштувань платежів списання коштів за проїзд 10 – 12 лютого у пасажирів здійснили 20 лютого.
У киян масово списали гроші за проїзд 20 лютого – у Київ Цифровому пояснили ситуацію
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Списання коштів за проїзд у пасажирів, які користувалися громадським наземним транспортом 10 – 12 лютого й оплачували банківською карткою, здійснили 20 лютого.

Як пояснили у Київ Цифровому, це пов’язано з необхідністю змін налаштувань платежів.

«З 10 по 12 лютого гроші за поїздки могли не списуватися з ваших банківських карток. Це сталось через необхідність змін налаштувань платежів. Скоріш за все ви цього навіть не помітили, адже на сервісі проїзду це ніяк не позначилось. А валідатори запамʼятали всі поїздки, за які не списались кошти. Тож, наразі ці платежі потрапили до банків і опрацьовуються, а ви бачите списання за проїзд, хоча ви навіть не перебуваєте в транспорті. Це просто поїздки за 10.02, 11.02 та 12.02 нарешті летять до банків з затримкою», - вказали там.

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