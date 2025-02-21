На Хмельниччині судили фермера, який 2 роки уникав мобілізації після отримання повістки

На Хмельниччині засудили фермера за ухилення від мобілізації.

Фото: business.rayon.in.ua

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У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили керівника фермерського господарства, який 2 роки уникав мобілізації. Про це йдеться у вироку Новоушицького районного суду Хмельницької області у справі № 680/218/23.

За даними суду, чоловік 23 січня 2023 року категорично відмовився отримувати повістку, чим ухилився від мобілізації.

На суді житель Хмельниччини провину заперечив. Він заявив, що не вважає себе винним у вчиненні злочину, а кримінальне провадження є сфабрикованим. Він зазначив, що проходив ВЛК та з'являвся до ТЦК.

Чоловік додав, що він станом на січень 2023 року не встиг пройти обласну ВЛК. Він стверджував, що «повісток не отримував». Також він заявив, що висновок ВЛК він вересня «є підробленими».

На суді військові зазначили, що житель Хмельниччини відмовився від отримання повістки та ухилився від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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