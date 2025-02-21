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У МОЗ доручили регіонам посилити готовність лікарень через епідситуацію

10:54, 21 лютого 2025
Віктор Ляшко доручив регіонам посилити готовність лікарень під час епідсезону.
У МОЗ доручили регіонам посилити готовність лікарень через епідситуацію
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Всі області мають провести додаткову перевірку готовності медзакладів на рівні свого регіону та забезпечити постійний моніторинг епідситуації. Таке завдання поставив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Йдеться в першу чергу про лікарні, які надають медичну допомогу та проводять госпіталізацію хворих з ускладненнями ГРВІ, грипу, COVID-19 та пневмоніями. Водночас наголошується, що наразі ситуація контрольована та притаманна для середини епідсезону.

«Фіксуємо зростання захворюваності на ГРВІ і як наслідок збільшення кількості госпіталізацій через ускладнення ГРВІ, грипу та COVID-19. В 16 областях зараз перевищення епідпорогу. Попри те, що ситуація наразі контрольована, важливо щоб на рівні кожної області керівники департаментів охорони здоров’я та Центрів контролю і профілактики хвороб продовжили щоденний епідмоніторинг та перевірили забезпеченість лікарень як необхідними ліками, так і на стан готовності розширення кількості ліжкомісць для госпіталізації пацієнтів у стаціонарах так і у відділеннях інтенсивної терапії», - зазначив Віктор Ляшко.

Перевищення епідемічного порогу зафіксовано в Хмельницькій області, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

У Вінницькій, Київській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Сумській областях – низький рівень перевищення епідпорогу.

В інших регіонах України ситуація стабільна — передепідемічний рівень.

У МОЗ пояснюють, що наразі, підйом захворюваності на ГРВІ зумовлено через циркуляцію вірусів грипу у 21 регіоні країни.

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МОЗ

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