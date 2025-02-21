В Минздраве поручили регионам усилить готовность больниц из-за эпидситуации

Виктор Ляшко поручил регионам усилить готовность больниц во время эпидсезона.

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Все области должны провести дополнительную проверку готовности медучреждений на уровне своего региона и обеспечить постоянный мониторинг эпидситуации. Такую задачу поставил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Речь идет в первую очередь о больницах, оказывающих медицинскую помощь и проводящих госпитализацию больных с осложнениями ОРВИ, гриппа, COVID-19 и пневмониями. В то же время отмечается, что ситуация контролируемая и присущая для середины эпидсезона.

«Фиксируем рост заболеваемости на ОРВИ и как следствие увеличение количества госпитализаций из-за осложнений ОРВИ, гриппа и COVID-19. В 16 областях сейчас превышение эпидпорога. Несмотря на то, что ситуация сейчас контролируемая, важно, чтобы на уровне каждой области руководители департаментов здравоохранения и Центров контроля и профилактики болезней продолжили ежедневный эпидмониторинг и проверили обеспеченность больниц как необходимыми лекарствами, так и состояние готовности расширения количества койкомест для госпитализации пациентов в стационарах так и в отделениях интенсивной терапии», - отметил Виктор Ляшко.

Превышение эпидемического порога зафиксировано в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

В Винницкой, Киевской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях – низкий уровень превышения эпидпорога.

В других регионах Украины ситуация стабильная – предэпидемический уровень.

В Минздраве объясняют, что в настоящее время подъем заболеваемости на ОРВИ обусловлен из-за циркуляции вирусов гриппа в 21 регионе страны.

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