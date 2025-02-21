В Китае обнаружили новый коронавирус летучих мышей, который может передаваться человеку

От Covid-19 до HKU5 – ученые снова бьют тревогу из-за коронавируса.

Фото: stopkukaracha

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Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей, который способен заражать людей, поскольку использует тот же рецептор ACE2, что и Covid-19. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Исследование возглавила известный вирусолог Ши Чжэнли, которая много лет занимается изучением коронавирусов у летучих мышей. Она работает в лаборатории Гуанчжоу в Ухане, которая ранее оказалась в центре дискуссий относительно возможного лабораторного происхождения Covid-19.

Ученые идентифицировали вирус HKU5, который принадлежит к той же группе, что и возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Ранее его обнаруживали у летучих мышей в Гонконге, но теперь установлено, что он имеет потенциал к передаче человеку.

Специалисты подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы оценить уровень угрозы нового вируса для здоровья людей.

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