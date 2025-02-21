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В Житомире планируют восстановить аэропорт, но нужно $20 млн

11:30, 21 февраля 2025
Местные власти инициируют восстановление аэропорта «Житомир» имени Сергея Королева.
В Житомире планируют восстановить аэропорт, но нужно $20 млн
Фото: dsnews.ua
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Местные власти предлагают восстановить международный аэропорт «Житомир» имени Сергея Королева, чтобы он стал альтернативой аэропортам «Борисполь» и «Жуляны». Однако для реализации этого проекта необходимо около 20 миллионов долларов. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам местного самоуправления Елена Шуляк.

Она отметила, что после завершения войны авиакомпании готовы возвращаться на украинский рынок, а Житомир может стать важным центром как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок.

Согласно плану местных властей, восстановление аэропорта предусматривает модернизацию взлетно-посадочной полосы, ремонт терминала, строительство грузового терминала и международного пункта пропуска.

Аэропорт имеет выгодное расположение недалеко от Киева, что может привлечь бюджетные авиакомпании из-за гибкой тарифной политики. Кроме того, власти рассматривают возможность введения бесплатного трансфера от метро «Житомирская» до аэропорта. Международный аэропорт «Житомир» сможет принимать воздушные суда типа Airbus320, что дает возможность обслуживать более 300 тысяч человек в год и 5 тысяч тонн грузов.

Финансирование проекта планируют привлечь из международных фондов, государственных программ и частных инвестиций.

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Житомир аэропорт

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