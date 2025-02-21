У Житомирі планують відновити аеропорт, але потрібно $20 млн

Місцева влада ініціює відновлення аеропорту «Житомир» імені Сергія Корольова.

Фото: dsnews.ua

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Місцева влада пропонує відновити міжнародний аеропорт «Житомир» імені Сергія Корольова, щоб він став альтернативою летовищам «Бориспіль» та «Жуляни». Однак для реалізації цього проєкту необхідно близько 20 мільйонів доларів. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Олена Шуляк.

Вона зазначила, що після завершення війни авіакомпанії готові повертатися на український ринок, а Житомир може стати важливим центром як пасажирських, так і вантажних авіаперевезень.

Згідно з планом місцевої влади, відновлення летовища передбачає модернізацію злітно-посадкової смуги, ремонт терміналу, будівництво вантажного терміналу та міжнародного пункту пропуску.

Аеропорт має вигідне розташування неподалік Києва, що може привабити бюджетні авіакомпанії через гнучку тарифну політику. Крім того, влада розглядає можливість запровадження безкоштовного трансферу від метро «Житомирська» до летовища. Міжнародний аеропорт «Житомир» зможе приймати повітряні судна типу Airbus320, що дає можливість обслуговувати більше ніж 300 тисяч. осіб в рік і 5 тисяч тонн вантажів.

Фінансування проєкту планують залучити з міжнародних фондів, державних програм та приватних інвестицій.

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