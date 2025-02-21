У Китаї виявили новий коронавірус кажанів, що може передаватися людині

Від Covid-19 до HKU5 – вчені знову б'ють на сполох через коронавірус кажанів.

Фото: stopkukaracha

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Китайські вчені виявили новий коронавірус кажанів, який здатний заражати людей, оскільки використовує той самий рецептор ACE2, що і Covid-19. Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP).

Дослідження очолила відома вірусологиня Ши Чженлі, яка багато років займається вивченням коронавірусів у кажанів. Вона працює в лабораторії Гуанчжоу в Ухані, яка раніше опинилася в центрі дискусій щодо можливого лабораторного походження Covid-19.

Вчені ідентифікували вірус HKU5, який належить до тієї ж групи, що і збудник Близькосхідного респіраторного синдрому (MERS). Раніше його виявляли у кажанів у Гонконзі, але тепер встановлено, що він має потенціал до передачі людині.

Фахівці наголошують на необхідності подальших досліджень, щоб оцінити рівень загрози нового вірусу для здоров'я людей.

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