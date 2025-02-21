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На Хмельнитчине судили фермера, который 2 года избегал мобилизации после получения повестки

11:12, 21 февраля 2025
На Хмельнитчине осудили фермера за уклонение от мобилизации.
На Хмельнитчине судили фермера, который 2 года избегал мобилизации после получения повестки
Фото: business.rayon.in.ua
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В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили руководителя фермерского хозяйства, который 2 года избегал мобилизации. Об этом говорится в приговоре Новоушицкого районного суда Хмельницкой области по делу № 680/218/23.

По данным суда, мужчина 23 января 2023 года категорически отказался получать повестку, чем уклонился от мобилизации.

На суде житель Хмельницкой области вину отрицал. Он заявил, что не считает себя виновным в совершении преступления, а уголовное производство является сфабрикованным. Он отметил, что проходил ВВК и появлялся в ТЦК.

Мужчина добавил, что он по состоянию на январь 2023 года не успел пройти областную ВВК. Он утверждал, что «повесток не получал». Также он заявил, что заключение ВВК он сентября «является поддельным».

На суде военные отметили, что житель Хмельницкой области отказался от получения повестки и уклонился от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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суд Хмельницкий повестка мобилизация

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