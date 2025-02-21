У киевлян массово списали деньги за проезд 20 февраля – в Киев Цифровом объяснили ситуацию

Из-за изменения настроек платежей списание средств за проезд 10 – 12 февраля у пассажиров было осуществлено 20 февраля.

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Списание средств за проезд у пассажиров, которые пользовались общественным наземным транспортом 10 – 12 февраля и оплачивали банковской картой, было осуществлено 20 февраля.

Как объяснили в Киеве Цифрово, это связано с необходимостью изменений настроек платежей.

«С 10 по 12 февраля деньги за поездки могли не списываться с ваших банковских карт. Это произошло из-за необходимости изменений настроек платежей. Скорее всего, вы этого даже не заметили, ведь на сервисе проезда это никак не сказалось. А валидаторы запомнили все поездки, за которые не списались деньги. Поэтому эти платежи попали в банки и обрабатываются, а вы видите списание за проезд, хотя вы даже не находитесь в транспорте. Это просто поездки за 10.02, 11.02 и 12.02 наконец-то летят в банки с задержкой», - указали там.

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