Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно снижения на 30% с 1 марта цен на лекарства

Правительство, производители и аптечные сети должны определить список из 100 препаратов, на которые с 1 марта снизят цены на 30%.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля анонсировал снижение цен на лекарства на 30%.

13 февраля на официальном сайте Главы государства появился указ №82/2025, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 12 февраля о дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев.

Согласно решению СНБО, правительство, производители и аптечные сети определят перечень 100 препаратов, на которые с 1 марта снизят цены на 30%. Также урегулированы наценки на лекарства от стоимости, установленной изготовителем, проведение проверок конечных цен и мониторинг использования медикаментов в медицинских учреждениях.

Введено в дію

Указом Президента України

від 12 лютого 2025 року № 82/2025

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 12 лютого 2025 року

Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців

Заслухавши інформацію члена Ради національної безпеки і оборони України – Міністра охорони здоров’я України щодо ситуації, яка склалася на національному ринку лікарських засобів, та враховуючи необхідність забезпечення їх доступності для всіх категорій населення України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Узяти до відома інформацію стосовно намірів учасників фармацевтичного ринку України щодо зниження на 30 відсотків з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби з метою забезпечення їх доступності населенню України.

2. Кабінету Міністрів України:

1) ужити додаткових заходів щодо забезпечення ефективного системного діалогу з учасниками фармацевтичного ринку щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби;

2) забезпечити розроблення і внести на розгляд Верховної Ради України:

а) у двотижневий строк – проєкту Закону України про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» від 28 липня 2022 року № 2469–IX стосовно його введення в дію з 1 січня 2027 року;

б) у місячний строк – проєкту Закону України щодо імплементації в національне законодавство положення «Правила Болар»;

3) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проєктів законів України:

а) «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» (реєстр. № 11493 від 19.08.2024);

б) «Про внесення змін до Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» щодо удосконалення патентного законодавства» (реєстр. № 9383 від 13.06.2023);

4) забезпечити у тижневий строк внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби», передбачивши з 1 березня 2025 року встановлення граничних постачальницько-збутових надбавок не вище десяти відсотків, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в установленому порядку в Україні лікарські засоби, та регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі зареєстровані в Україні рецептурні лікарські засоби, а також граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище тридцяти п’яти відсотків до закупівельних цін на всі зареєстровані в Україні безрецептурні лікарські засоби, які придбаваються за рахунок джерел, не заборонених законодавством України, крім коштів державного та/або місцевого бюджетів;

5) ужити заходів щодо встановлення заборони з 1 березня 2025 року на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу, стосовно лікарських засобів, що застосовуються юридичними особами незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, фізичними особами – підприємцями, які провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), до впровадження Кабінетом Міністрів України окремого реферування оптових цін на всі лікарські засоби;

6) вирішити в установленому порядку в місячний строк питання щодо:

а) відновлення з 1 березня 2025 року заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

б) розширення переліку лікарських засобів, зокрема щодо лікування хронічних захворювань, вартість яких відшкодовується Національною службою здоров’я України в рамках програми медичних гарантій за договорами про реімбурсацію;

7) спільно з обласними, Київською міською державними адміністраціями у двотижневий строк опрацювати питання щодо створення аптек як структурних підрозділів державних та/або комунальних закладів охорони здоров’я із запровадженням мінімальних надбавок (націнок) на лікарські засоби, що реалізуються.

3. Міністерству охорони здоров’я України спільно з Національною службою здоров’я України забезпечити зі щомісячним звітуванням протягом 2025 року проведення моніторингу стану виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій у частині забезпечення наявності та використання надавачами медичних послуг необхідного переліку лікарських засобів під час надання відповідних медичних послуг, визначеного галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.

4. Рекомендувати Антимонопольному комітету України посилити контроль за дотриманням учасниками фармацевтичного ринку законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема під час формування цін на соціально значущі лікарські засоби на всіх ланках реалізації, та в разі виявлення ознак порушень уживати відповідних заходів реагування.

5. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами України та іншими уповноваженими органами вжити додаткових заходів щодо виявлення та протидії фактам фінансових зловживань чи непрозорого ціноутворення, що призводить до штучного завищення цін на всіх етапах обігу лікарських засобів, порушення у веденні фінансово-господарської діяльності суб’єктами господарювання фармацевтичного ринку в частині отримання надприбутків, їх легалізації з подальшим виведенням на рахунки підконтрольних підприємств – нерезидентів, що призводить до заниження об’єкта оподаткування та ухилення від сплати податків.

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