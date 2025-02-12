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Зеленський анонсував зниження цін на ліки на 30% та нові санкції РНБО

21:24, 12 лютого 2025
Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, — кожен повинен відповідати, — Президент Зеленський про рішення РНБО, яке буде опубліковане завтра.
Зеленський анонсував зниження цін на ліки на 30% та нові санкції РНБО
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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 лютого анонсував зниження цін на ліки на 30% та нові санкції РНБО. 

Президент повідомив, що рішення про санкції буде опубліковане завтра, 13 лютого. 

"Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, - кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", - сказав він.

Зеленський також повідомив, що є рішення, щоб знизити ціни на ліки на 30%, принаймні на топ-100 медичних засобів вже з 1 березня.

Крім цього, Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

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