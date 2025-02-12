Практика судів
  1. У світі

У США підтвердили, що звільнять росіянина Олександра Винника, він не фігурує у списку ув'язнених

21:40, 12 лютого 2025
У США звільнять громадянина РФ Олександра Винника, якого звинувачували у причетності до відмивання мільярдів доларів через криптовалютну біржу.
У США підтвердили, що звільнять росіянина Олександра Винника, він не фігурує у списку ув'язнених
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США підтвердили, що звільнять росіянина Олександра Винника в обмін на Марка Фогеля. Справа Олександра Винника в США закрита, відучора він не фігурує у списку ув'язнених. Про це заявила представник Білого дому Керолайн Левітт.

Левітт наголосила, що це була "дуже хороша угода", додавши, що Винника відпустять в обмін на звільненого раніше Фогеля.

Вона додала, що в рамках обміну США конфіскували понад 100 млн доларів, отриманих Винником внаслідок його злочинних дій.

Олександра Винника було затримано в Греції ще у 2017 році. Йому висунули звинувачення у відмиванні не менше 4 млрд доларів через біржу BTC-e. Його екстрадували до США після судів у Греції та Франції.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що США повідомили про звільнення американця Марка Фогеля, якого затримали у московському аеропорту «Шерємєтьєво» в серпні 2021 року. Чоловіка тоді звинуватили у зберіганні медичного канабісу.

Президент США Дональд Трамп прокоментував звільнення з російської в’язниці американського вчителя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
США передали Україні проект угоди про корисні копалини — Володимир Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом

Володимир Зеленський запевнив, що зробить усе, щоб українські урядовці швидше вивчили проект угоди про корисні копалини і була змога його підписати.

«Це не повинен бути Мінськ 3.0» — очільник Пентагону під час Рамштайну окреслив позицію США щодо завершення війни в Україні

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що припинення бойових дій і досягнення міцного миру є головним пріоритетом» — повна заява очільника Пентагону Піта Гегсета під час Рамштайну.

Суддю ВАКС Ярослава Шкодіна притягнули до відповідальності за філософські запитання у судовому рішенні

Апеляційна палата ВАКС постановила окрему ухвалу стосовно судді першої інстанції Антикорупційного суду Ярослава Шкодіна

Органу фінансового контролю та БЕБ розширили можливості використання персональних даних – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого БЕБ та орган фінансового контролю зможуть використовувати інформацію, відомості або інші персональні дані про особу та про документи, що містяться та оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Законодавці визначили, що повторний медогляд мають пройти лише обмежено придатні, яким виповнилося 25 років

ГНЕУ ВР вказало на низку питань, які можуть виникнути при застосуванні законодавчих змін щодо проходження повторного медогляду обмежено придатними.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики