У США підтвердили, що звільнять росіянина Олександра Винника, він не фігурує у списку ув'язнених

У США звільнять громадянина РФ Олександра Винника, якого звинувачували у причетності до відмивання мільярдів доларів через криптовалютну біржу.

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У США підтвердили, що звільнять росіянина Олександра Винника в обмін на Марка Фогеля. Справа Олександра Винника в США закрита, відучора він не фігурує у списку ув'язнених. Про це заявила представник Білого дому Керолайн Левітт.

Левітт наголосила, що це була "дуже хороша угода", додавши, що Винника відпустять в обмін на звільненого раніше Фогеля.

Вона додала, що в рамках обміну США конфіскували понад 100 млн доларів, отриманих Винником внаслідок його злочинних дій.

Олександра Винника було затримано в Греції ще у 2017 році. Йому висунули звинувачення у відмиванні не менше 4 млрд доларів через біржу BTC-e. Його екстрадували до США після судів у Греції та Франції.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що США повідомили про звільнення американця Марка Фогеля, якого затримали у московському аеропорту «Шерємєтьєво» в серпні 2021 року. Чоловіка тоді звинуватили у зберіганні медичного канабісу.

Президент США Дональд Трамп прокоментував звільнення з російської в’язниці американського вчителя.

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