Дональд Трамп відреагував на звільнення Росією американця Марка Фогеля

Дональд Трамп прокоментував звільнення з російської в’язниці американського вчителя.

Фото: ukrinform.com

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», США повідомили про звільнення американця Марка Фогеля, якого затримали у московському аеропорту «Шерємєтьєво» в серпні 2021 року. Чоловіка тоді звинуватили у зберіганні медичного канабісу.

Згодом президент США Дональд Трамп прокоментував звільнення з російської в’язниці американського вчителя, пише «Радіо Свобода».

«Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні (яку розпочала Росія повномасштабним вторгненням в Україну – ред.)», - сказав він.

Нагадаємо, вчитель та колишній співробітник посольства США в Росії Марк Фогель був заарештований у Росії за звинуваченням у ввезенні медичної марихуани у серпні 2021 року. У червні 2022-го йому присудили 14 років позбавлення волі.

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