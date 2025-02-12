Дональд Трамп отреагировал на освобождение Россией американца Марка Фогеля

Дональд Трамп прокомментировал освобождение из российской тюрьмы американского учителя.

Фото: ukrinform.com

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», США сообщили об освобождении американца Марка Фогеля, задержанного в московском аэропорту «Шереметьево» в августе 2021 года. Мужчину тогда обвинили в хранении медицинского каннабиса.

Впоследствии президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение от российской тюрьмы американского учителя, пишет «Радио Свобода».

«Россия обращалась с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне (начавшейся России полномасштабным вторжением в Украину – ред.)», - сказал он.

Напомним, учитель и бывший сотрудник посольства США в России Марк Фогель был арестован в России по обвинению в ввозе медицинской марихуаны в августе 2021 года. В июне 2022-го ему присудили 14 лет лишения свободы.

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