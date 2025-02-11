Белый дом сообщил об освобождении из российской тюрьмы американского учителя Марка Фогеля

В США подтвердили визит посланника Трампа в РФ.

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США сообщили об освобождении американца Марка Фогеля, задержанного в московском аэропорту «Шереметьево» в августе 2021 года. Мужчину тогда обвинили в хранении медицинского каннабиса.

Российский суд приговорил гражданина США к 14 годам заключения и отправил в колонию.

В заявлении Белого дома от 11 февраля сообщили, что Марка Фогеля освободили в результате обмена.

В инфопространстве 11 февраля сообщали о прилете в Москву бизнесджета, принадлежащего спецпосланнику США на Ближнем Востоке Стивену Виткоффу.

Подробностей по поводу визита Виткоффа в РФ не было до заявления советника президента США по нацбезопасности Майка Волтца, который подтвердил, что тот летал по Фогеля.

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