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Літак спецпредставника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа приземлився у Москві, але у Путіна заперечили візит

11:41, 11 лютого 2025
Водночас Пєсков спростував інформацію про приліт Віткоффа і заявив, що «жодних контактів не планується».
Літак спецпредставника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа приземлився у Москві, але у Путіна заперечили візит
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Із Вашингтона до Москви прибув літак, на борту якого може перебувати спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф.

Відповідні дані оприлюднили проект OSINTdefender та сервіс Flightradar24.

«Літак бізнес-класу Gulfstream G650ER, який вилетів учора з Вашингтона (округ Колумбія) і, як стверджується, належить Стіву Віткоффу, спеціальному посланнику на Близькому Сході й близькому помічнику президента США Трампа, увійшов у повітряний простір Росії й та наближається до Москви», — йдеться у повідомлені.

За даними Flightradar, бізнес-джет Gulfstream G650ER сів близько 10-ї ранку у Внуково.

Водночас речник Путіна Пєсков заявив, що Кремль не має інформації щодо приїзду Стіва Віткоффа.

«У Кремля немає інформації про приліт до Москви Стіва Віткоффа, якого називають позаштатним радником Трампа, жодних контактів не планується», — заявив Пєсков.

Однак він додав: контакти РФ із США здійснюються і вони інтенсифікувалися.

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США рф Дональд Трамп

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