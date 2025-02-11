Самолет спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа приземлился в Москве, но в Путина опровергли визит

В то же время Песков опроверг информацию о прилете Уиткоффа и заявил, что «никаких контактов не планируется».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из Вашингтона в Москву прибыл самолет, на борту которого может находиться спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Соответствующие данные обнародовали проект OSINTdefender и сервис Flightradar24.

«Самолет бизнес-класса Gulfstream G650ER, вылетевший вчера из Вашингтона (округ Колумбия) и, как утверждается, принадлежит Стиву Уиткоффу, специальному посланнику на Ближнем Востоке и близкому помощнику президента США Трампа, вошел в воздушное пространство РФ и приближается к Москве», — говорится в сообщении.

По данным Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10 утра во Внуково.

В то же время представитель Путина Песков заявил, что у Кремля нет информации о приезде Стива Уиткоффа.

«У Кремля нет информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа, которого называют внештатным советником Трампа, никаких контактов не планируется», - заявил Песков.

Однако он добавил: контакты РФ с США осуществляются, и они интенсифицировались.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.