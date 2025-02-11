Практика судов
  1. В мире

Самолет спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа приземлился в Москве, но в Путина опровергли визит

11:41, 11 февраля 2025
В то же время Песков опроверг информацию о прилете Уиткоффа и заявил, что «никаких контактов не планируется».
Самолет спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа приземлился в Москве, но в Путина опровергли визит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из Вашингтона в Москву прибыл самолет, на борту которого может находиться спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Соответствующие данные обнародовали проект OSINTdefender и сервис Flightradar24.

«Самолет бизнес-класса Gulfstream G650ER, вылетевший вчера из Вашингтона (округ Колумбия) и, как утверждается, принадлежит Стиву Уиткоффу, специальному посланнику на Ближнем Востоке и близкому помощнику президента США Трампа, вошел в воздушное пространство РФ и приближается к Москве», — говорится в сообщении.

По данным Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10 утра во Внуково.

В то же время представитель Путина Песков заявил, что у Кремля нет информации о приезде Стива Уиткоффа.

«У Кремля нет информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа, которого называют внештатным советником Трампа, никаких контактов не планируется», - заявил Песков.

Однако он добавил: контакты РФ с США осуществляются, и они интенсифицировались.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Арбитражных управляющих и частных исполнителей предлагается привлечь к управлению арестованными активами

Предлагается ввести систему автоматизированного определения управляющих активами из числа арбитражных управляющих и частных исполнителей – Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике подготовил доработанный законопроект по реформе АРМА.

В настоящее время решается судьба 6 финансируемых США проектов Офиса Генпрокурора стоимостью 89 млн долларов —Голос Америки

Речь идет о финансировании за счет помощи разных вопросов, в частности, и об антикоррупционных инициативах и реформе системы прокуратуры Украины.

Трамп заявил, что Зеленский согласился дать США доступ к редкоземельным минералам на 500 млрд долларов

Предложение Зеленского в Плане победы отдать в разработку природные ресурсы Украины, который он представлял в США, нашло отклик у Дональда Трампа.

IQ-тестирование по-новому – тестирование судей на уровень когнитивных способностей для ВККС будет проводить новая компания

Новая компания раньше работала для НАПК, а флешка с тестовыми вопросами и правильными ответами на них будет храниться в кабинете главы ВККС.

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта о создании Военной полиции

В Комитете Верховной Рады не оставляют идею создания системы военной юстиции, в частности, Военной полиции.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео