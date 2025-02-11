ВСП уволил судью Песчанского райсуда Винницкой области Надежду Щербу

Судья Надежда Щерба уволена с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 11 февраля, Высший совет правосудия решил уволить Щербу Надежду Леонидовну с должности судьи Песчанского районного суда Винницкой области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Песчанского районного суда Винницкой области Щербу Надежду Леонидовну к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

«Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а только принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым», - добавили в ВСП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.