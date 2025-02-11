ВРП звільнила суддю Піщанського райсуду Вінницької області Надію Щербу

Суддю Надію Щербу звільнено з посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку

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У вівторок, 11 лютого, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Щербу Надію Леонідівну з посади судді Піщанського районного суду Вінницької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Піщанського районного суду Вінницької області Щербу Надію Леонідівну до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

«Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим», - додали у ВРП.

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