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Судью Песчанского райсуда Винницкой области временно отстранили от осуществления правосудия

16:16, 6 июня 2024
От осуществления правосудия временно отстранена судья Надежда Щерба.
Судью Песчанского райсуда Винницкой области временно отстранили от осуществления правосудия
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Судья Песчанского районного суда Винницкой области Щерба Надежда Леонидовна, откомандированная в Казатинский горрайонный суд Винницкой области, временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 5 июня 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 5 июня 2024, судью Пищанского районного суда Щерба Надежда Леонидовна, откомандированная в Козятинский горрайонный суд Винницкой области, отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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