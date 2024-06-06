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Фонд государственного имущества выставил на аукцион спиртзавод на Ровенщине за 18 млн гривен

15:22, 6 июня 2024
Зирненский спиртовой завод в Ровенской области идет на приватизацию.
Фонд государственного имущества выставил на аукцион спиртзавод на Ровенщине за 18 млн гривен
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Фонд государственного имущества Украины выставляет на приватизационный аукцион Зирненский спиртзавод на Ровенщине, который продолжает активно выпускать свою продукцию. Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

По его словам, завод специализируется на дистилляции, ректификации и смешивании спиртовых напитков, имеет имеющуюся ресурсную базу, что позволяет производить высококачественную продукцию в значительных объемах.

Зирненский спиртовой завод включает в себя 52 единицы недвижимого имущества, инфраструктуры и инженерных сооружений, 31 единицу транспорта и спецтехники, а также 503 единицы другого движимого имущества. Объект имеет удобную транспортную развязку и большие производственные мощности, расположен на 4 земельных участках общей площадью 15,6727 гектара.

Стартовая цена лота составляет 18,8 миллионов гривен (без НДС). Аукцион запланирован на 12 июня в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи». Прием предложений от потенциальных инвесторов продолжается до 11 июня включительно.

Приватизация Зирненского спиртового завода является частью широкомасштабного процесса разгосударствления спиртовой отрасли, целью которого является повышение эффективности предприятий и привлечение инвестиций в государственный бюджет.

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