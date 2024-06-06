Фонд державного майна виставив на аукціон спиртзавод на Рівненщині за 18 млн гривень

Зірненський спиртовий завод на Рівненщині йде на приватизацію.

Фонд державного майна України виставляє на приватизаційний аукціон Зірненський спиртзавод на Рівненщині, який продовжує активно випускати свою продукцію. Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

За його словами, завод спеціалізується на дистиляції, ректифікації та змішуванні спиртових напоїв, має наявну ресурсну базу, що дозволяє виробляти високоякісну продукцію в значних обсягах.

Зірненський спиртовий завод включає в себе 52 одиниці нерухомого майна, інфраструктури та інженерних споруд, 31 одиницю транспорту і спецтехніки, а також 503 одиниці іншого рухомого майна. Об'єкт має зручну транспортну розв'язку та великі виробничі потужності, розташований на 4 земельних ділянках загальною площею 15,6727 гектара.

Стартова ціна лоту становить 18,8 мільйонів гривень (без ПДВ). Аукціон заплановано на 12 червня в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі». Прийом пропозицій від потенційних інвесторів триває до 11 червня включно.

Приватизація Зірненського спиртового заводу є частиною широкомасштабного процесу роздержавлення спиртової галузі, метою якого є підвищення ефективності підприємств та залучення інвестицій в державний бюджет.

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