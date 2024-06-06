Подання органу опіки про призначення чоловіка призовного віку опікуном недієздатного має бути належно мотивоване — рішення суду

Суд розглянув справу щодо призначення чоловіка призовного віку опікуном для недієздатного батька.

Фото: tsn.ua

До Полонського районного суду Хмельницької області звернувся 35-річний місцевий житель з проханням визнати батька недієздатним, установити над ним опіку та призначити опікуном його. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Чоловік пояснив, що його батько має ІІ групу інвалідності довічно та через хворобу потребує постійного стороннього догляду й нагляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, нездатний повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Указав, що мати померла, а сестра з сім’єю мешкає в іншій області, у той час, як він живе разом з батьком, опікується ним й має змогу дбати про нього й надалі.

За висновком судово-психіатричної експертизи, яку призначив суд, батько заявника страждає стійким хронічним психічним захворюванням, не розуміє значення своїх дій та не може керувати ними. Відтак суд дійшов висновку, що вимоги про визнання його недієздатним – законні та доведені.

Проте підстав для задоволення заяви в частині призначення заявника опікуном над недієздатним батьком суд не встановив.

Суддя, зокрема, зазначила, що виконавчий комітет Полонської міської ради у своєму рішенні рекомендує суду при розгляді справи про призначення опікуна врахувати кандидатуру сина недієздатного, однак ніяк не обґрунтовує доцільність призначення саме його, а також, чи склалися між заявником та його батьком особисті приязні взаємини, чи є у нього інші близькі родичі, які могли б виконувати обов’язки опікуна.

«Крім того, суд зауважує, що станом на сьогоднішній день саме орган опіки та піклування на підставі звернення особи чоловічої статі призовного віку із заявою про призначення його опікуном недієздатної особи, враховуючи введений у державі воєнний стан та закріплений ст. 65 Конституції України обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, повинен з’ясувати необхідність такого, уникаючи можливих зловживань в цьому напрямку, та належним чином мотивувати свій висновок про можливість призначення особи опікуном», – йдеться у рішенні суду.

Також суд звернув увагу, що заявник не надав жодних відомостей про проходження психіатричного і наркологічного оглядів, інформації про відсутність судимостей, працевлаштування, дохід тощо.

За таких обставин, суд частково задовольнив його вимоги: визнав батька недієздатним та встановив над ним опіку. У задоволенні вимог заяви в частині призначення заявника опікуном над недієздатним батьком – відмовив.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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