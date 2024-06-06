Представление органу опеки о назначении мужчины призывного возраста опекуном недееспособного должно быть мотивировано — решение суда

Суд рассмотрел дело о назначении мужчины призывного возраста опекуном для недееспособного отца.

Фото: tsn.ua

В Полонский районный суд Хмельницкой области обратился 35-летний местный житель с просьбой признать отца недееспособным, установить над ним опеку и назначить его опекуном. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Мужчина объяснил, что его отец имеет ІІ группу инвалидности пожизненно и по болезни нуждается в постоянном постороннем уходе и надзоре, бытовом обслуживании, медицинской помощи, неспособен в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. Указал, что мать умерла, а сестра с семьей живет в другой области, в то время как он живет вместе с отцом, заботится о нем и имеет возможность заботиться о нем и дальше.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, назначенной судом, отец заявителя страдает стойким хроническим психическим заболеванием, не понимает значения своих действий и не может управлять ими. Суд пришел к выводу, что требования о признании его недееспособным – законные и доказанные.

Однако оснований для удовлетворения заявления в части назначения заявителя опекуном над недееспособным отцом суд не установил.

Судья, в частности, отметила, что исполнительный комитет Полонского городского совета в своем решении рекомендует суду при рассмотрении дела о назначении опекуна учесть кандидатуру сына недееспособного, однако никак не обосновывает целесообразность назначения именно его, а также, сложились ли между заявителем и его отцом личные дружеские отношения, есть ли у него другие близкие родственники, которые могли бы исполнять обязанности опекуна

«Кроме того, суд отмечает, что на сегодняшний день именно орган опеки и попечительства на основании обращения лица мужского пола призывного возраста с заявлением о назначении его опекуном недееспособного лица, учитывая введенное в государстве военное положение и закрепленное ст. 65 Конституции Украины обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины должна выяснить необходимость такого, избегая возможных злоупотреблений в этом направлении, и должным образом мотивировать свое заключение о возможности назначения лица опекуном», – говорится в решении суда.

Суд также обратил внимание, что заявитель не предоставил никаких сведений о прохождении психиатрического и наркологического осмотров, информации об отсутствии судимостей, трудоустройстве, доходе и т.д.

При таких обстоятельствах суд частично удовлетворил его требования: признал отца недееспособным и установил над ним опеку. В удовлетворении требований заявления по части назначения заявителя опекуном над недееспособным отцом – отказал.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.