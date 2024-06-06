Персональные данные, полученные ОСМД в процессе его деятельности, являются конфиденциальной информацией с соответствующим правовым режимом, — БП ВС

Совладелец многоквартирного дома обратился в ОСМД с требованием предоставить ему для ознакомления устав, финансовые отчеты, протоколы общего собрания с приложениями, протоколы заседания правления, книгу учета членов и документы, по его мнению, касающиеся деятельности ОСМД, а также предоставить возможность делать из них выписки и копии.

Персональные данные, полученные объединением совладельцев многоквартирного дома в процессе его деятельности, являются конфиденциальной информацией с соответствующим правовым режимом. Персональные данные совладельцев и других физических лиц не подлежат предоставлению ОСМД для ознакомления совладельцу как конфиденциальная информация, согласие на распространение которой не предоставлялось в установленном законом порядке.

ОСМД должно предоставить совладельцу для ознакомления документы и информацию, определенные законами Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» и «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», а также уставом ОСМД, с исключением из них персональных данных совладельцев многоквартирного дома и других физических лиц как конфиденциальной информации

На этом акцентировала Большая Палата Верховного Суда.

За обставинами справи, позивач (співвласник багатоквартирного будинку) звернувся до ОСББ з вимогою надати йому для ознайомлення статут, фінансові звіти, протоколи загальних зборів з додатками, протоколи засідання правління, книгу обліку членів і документи, які, на думку позивача, стосуються діяльності ОСББ, а також надати можливість робити з них виписки, копії (фотокопії).

Оскільки таких документів ОСББ не надало, позивач, вважаючи, що його права порушені, звернувся до суду з позовом про зобов’язання ОСББ надати йому для ознайомлення документи та можливість робити з них виписки, копії (фотокопії).

Суд першої інстанції позов задовольнив частково, із чим погодився апеляційний суд.

Велика Палата ВС зауважила, що право співвласника на отримання інформації про діяльність ОСББ є одним із найважливіших прав такої особи та безпосередньо пов’язане з правом на участь в управлінні ОСББ. Реалізація співвласником своїх прав, пов’язаних з ухваленням рішень про діяльність ОСББ, неможлива без необхідної і достатньої інформації для ухвалення відповідних рішень.

Водночас, як зазначила ВП ВС, право співвласника на одержання інформації не є необмеженим. Реалізуючи свої права, співвласник може звернутися до ОСББ за отриманням інформації про діяльність цього об’єднання, а останнє зобов’язане надати таку інформацію в обсязі, який є достатнім для реалізації прав співвласників на участь в управлінні ОСББ, відповідно до законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а також статуту об’єднання, крім конфіденційної інформації про фізичних осіб.

Персональні дані співвласників та інших фізичних осіб є конфіденційною інформацією з відповідним правовим режимом. Такі персональні дані не підлягають наданню ОСББ для ознайомлення співвласнику як конфіденційна інформація (крім випадку надання згоди на її поширення).

Тому ОСББ має надати співвласнику для ознайомлення документи та інформацію, визначені законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а також статутом об’єднання, за винятком персональних даних співвласників багатоквартирного будинку та інших фізичних осіб, які є конфіденційною інформацією. Якщо документ містить персональні дані, він надається для ознайомлення з вилученням персональних даних як конфіденційної інформації.

На переконання Великої Палати ВС, суди попередніх інстанцій, задовольняючи позовні вимоги в цій справі, не врахували, що позивач звернувся до відповідача за отриманням, зокрема, додатків до протоколів загальних зборів ОСББ та інформації щодо його діяльності, яка може містити, у тому числі, персональні дані співвласників та інших фізичних осіб як конфіденційну інформацію. Тож позовні вимоги про надання таких документів підлягали частковому задоволенню із застереженням про необхідність вилучення із цих документів персональних даних співвласників та інших фізичних осіб як конфіденційної інформації.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 9 квітня 2024 року у справі № 925/1440/22 (провадження № 12-74гс23) можна за посиланням.

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