В ВОЗ зафиксировали первую в мире смерть от нового штамма птичьего гриппа

В Мексике мужчина умер от птичьего гриппа H5N2.

Источник фото: aam.com.ua

Всемирная организация здравоохранения сообщила о первой в мире смерти человека вследствие штамма птичьего гриппа H5N2 в Мексике.

Жертвой стал 59-летний мужчина, который страдал от других заболеваний, и не имел контакта с птицами или другими животными перед заболеванием. Симптомы птичьего гриппа проявились у него примерно 17 апреля, включая лихорадку, одышку, диарею и общее недомогание. 24 апреля он был госпитализирован в Мехико и умер в тот же день. Позже удалось лабораторно подтвердить у него штамм H5N2.

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что у мужчины были хронические заболевания почек и диабет 2 типа.

Этот случай является первым лабораторно подтвержденным заражением человека этим штаммом. ВОЗ отмечает, что сейчас риск заражения вирусом птичьего гриппа для человека является низким.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.