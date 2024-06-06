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В ВОЗ зафиксировали первую в мире смерть от нового штамма птичьего гриппа

17:28, 6 июня 2024
В Мексике мужчина умер от птичьего гриппа H5N2.
В ВОЗ зафиксировали первую в мире смерть от нового штамма птичьего гриппа
Источник фото: aam.com.ua
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Всемирная организация здравоохранения сообщила о первой в мире смерти человека вследствие штамма птичьего гриппа H5N2 в Мексике.

Жертвой стал 59-летний мужчина, который страдал от других заболеваний, и не имел контакта с птицами или другими животными перед заболеванием. Симптомы птичьего гриппа проявились у него примерно 17 апреля, включая лихорадку, одышку, диарею и общее недомогание. 24 апреля он был госпитализирован в Мехико и умер в тот же день. Позже удалось лабораторно подтвердить у него штамм H5N2.

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что у мужчины были хронические заболевания почек и диабет 2 типа.

Этот случай является первым лабораторно подтвержденным заражением человека этим штаммом. ВОЗ отмечает, что сейчас риск заражения вирусом птичьего гриппа для человека является низким.

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