В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото

В Соломенском районе столицы произошел пожар.

В четверг, 6 мая, на переулке Моторном в Соломенском районе столицы произошел пожар в доме. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Возгорание произошло в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома.

«В ходе тушения пожара 4 человека выведены на свежий воздух. Возгорание ликвидировано в 05:02», - сообщили спасатели.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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