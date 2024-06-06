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В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото

11:46, 6 июня 2024
В Соломенском районе столицы произошел пожар.
В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото
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В четверг, 6 мая, на переулке Моторном в Соломенском районе столицы произошел пожар в доме. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Возгорание произошло в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома.

«В ходе тушения пожара 4 человека выведены на свежий воздух. Возгорание ликвидировано в 05:02», - сообщили спасатели.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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