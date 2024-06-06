Польские протестующие могут освободить последний заблокированный КПП на границе с Украиной

В Польше обсуждают разблокирование КПП «Рава-Русская» на границе с Украиной.

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Польские протестующие, которые блокировали пункт пропуска «Рава-Русская» на границе с Украиной, могут в среду, 6 июня, разблокировать этот КПП. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что протестующие в Польше продолжают блокировать одно направление на границе с Украиной, а именно КПП «Рава-Русская». Это привело к осложнению движения грузовиков, которые не могут выехать из Украины. За последние сутки из Польши в Украину прибыло только 60 грузовиков.

«Надеемся, что эти действия прекратятся сегодня, как это анонсировалось, и какую информацию мы имели от польских коллег, что в 14:00 сегодня эти действия могут прекратиться. Так это будет или нет, конечно, мы будем видеть в обед, когда это время наступит", - отметил спикер.

Также Демченко опроверг информацию о блокировании направления «Медика - Шегини». Движение грузовиков на этом пункте пропуска осуществляется в обоих направлениях.

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