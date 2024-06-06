В Украине ограничат количество учеников первых классов с 1 сентября

С 1 сентября в первых классах должно быть не более 24 учеников.

Министерство образования и науки сообщило, что с 1 сентября максимальная наполняемость начальных классов государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования может составлять не более 24 ученика. Об этом проинформировали в пресс-службе МОН.

В ведомстве отмечают, что в 2024/2025 году эта норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном (чередование очного и дистанционного обучения с определенной периодичностью) форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учащимися.

Наполняемость классов, которые учатся дистанционно, может быть больше 24 учеников (для первых классов) и 30 учеников (для других классов). Эта норма действует во время действия военного положения.

«Норма закона призвана облегчить взаимодействие учителей и учащихся и сделать образовательный процесс эффективным из-за уменьшения количества детей в классе. Педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику/ученице и построить лучшую связь с ними», - заявили в МОН.

В МОН добавили, что разделение класса учебного заведения на группы для изучения отдельных предметов осуществляют при наличии определенного количества учащихся (приказ МОН от 20.02.2002 №128). Например, для изучения украинского языка в классе должно быть более 27 учеников. Итак, класс с 24 учениками не делится на группы для изучения этого учебного предмета (кроме заведений с обучением на болгарском, крымскотатарском, польском, словацком, румынском и венгерском языках).

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