Практика судов
  1. В Украине

В Украине ограничат количество учеников первых классов с 1 сентября

10:28, 6 июня 2024
С 1 сентября в первых классах должно быть не более 24 учеников.
В Украине ограничат количество учеников первых классов с 1 сентября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки сообщило, что с 1 сентября максимальная наполняемость начальных классов государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования может составлять не более 24 ученика. Об этом проинформировали в пресс-службе МОН.

В ведомстве отмечают, что в 2024/2025 году эта норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном (чередование очного и дистанционного обучения с определенной периодичностью) форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учащимися.

Наполняемость классов, которые учатся дистанционно, может быть больше 24 учеников (для первых классов) и 30 учеников (для других классов). Эта норма действует во время действия военного положения.

«Норма закона призвана облегчить взаимодействие учителей и учащихся и сделать образовательный процесс эффективным из-за уменьшения количества детей в классе. Педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику/ученице и построить лучшую связь с ними», - заявили в МОН.

В МОН добавили, что разделение класса учебного заведения на группы для изучения отдельных предметов осуществляют при наличии определенного количества учащихся (приказ МОН от 20.02.2002 №128). Например, для изучения украинского языка в классе должно быть более 27 учеников. Итак, класс с 24 учениками не делится на группы для изучения этого учебного предмета (кроме заведений с обучением на болгарском, крымскотатарском, польском, словацком, румынском и венгерском языках).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки

Задержание и доставка в ТЦК: какие полномочия имеет ТЦК, а какие – полиция.

По образцу ВАКС: как в Украине будут создавать Высший административный суд и отбирать в него судей, законопроект

В Высшем административном суде и в его Апелляционной палате будет не менее 35 судей, а деятельность суда будет обеспечена на самом высоком уровне

Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег»

В Реестр военнообязанных «Оберег» будут вносить данные об уклонении от воинского долга и о блокировании счета по исполнительному производству – Рада приняла закон.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что для формирования Реестра «Оберег» ЦИК, ГМС и Налоговая передают данные только о призывниках от 17 до 25 лет

Ранее было предусмотрено, что в Реестр «Оберег» ЦИК, Налоговая и ГМС передают данные по всем гражданам с 18 до 60 лет – Верховная Рада приняла изменения.

В судах вводятся Правила организации эффективного судопроизводства – в Киевском апелляционном суде состоялся круглый стол, где обсудили их цель, общее видение и перспективы

Киевский апелляционный суд совместно с коллегами из судебного сообщества, международными партнерами, представителями адвокатуры и прокуратуры обсудили перспективы введения в судах Правил организации эффективного судопроизводства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео