Когда и как оформляется продление сроков и остановка проверок ГНС: разъяснение

Продление сроков проведения проверок и остановки начатой ​​проверки работниками контролирующих органов осуществляется по решению руководителя налогового органа.

Налоговая служба в Черкасской области рассказывает, когда и как оформляется продление сроков и остановка проверок ГНС.

Отмечается, что согласно абз. 2 п. 82.1 НКУ продления сроков проведения проверок, определенных в ст. 77 НКУ, возможно по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 5 рабочих дней, других налогоплательщиков – не более на 10 рабочих дней.

Согласно абз. 2 п. 82.2 НКУ продления сроков проведения проверок, определенных в ст. 78 НКУ, возможно по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа не более чем на 10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков – не более на 5 рабочих дней.

Пунктом 82.3 НКУ определено, что продолжительность проверок, определенных ст. 80 НКУ, не должно превышать 10 суток. Продление срока таких проверок осуществляется по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа не более 5 суток.

Основаниями для продления срока проверки являются:

заявление предприятия (в случае необходимости представления им документов, касающихся вопросов проверки);

переменный режим работы или суммированный учет рабочего времени предприятия и/или его хозяйственных объектов.

В соответствии с п. 82.4 НКУ проведение документальной плановой и внеплановой проверки налогоплательщика, кроме налогоплательщика – субъекта малого предпринимательства, может быть остановлено по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформляемого приказом, копия которого не позднее следующего рабочий день вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю под расписку или направляется налогоплательщику в порядке, определенном ст. 42 НКУ, с последующим возобновлением ее проведения на неиспользованный срок.

Остановка документальной плановой, внеплановой проверки прерывает ход срока проведения проверки в случае вручения налогоплательщику или его уполномоченному представителю в порядке, определенном абзацем первым п. 82.4 НКУ, приказа об остановке такой проверки.

При этом проверка может быть остановлена ​​на общий срок, не превышающий 30 рабочих дней, а в случае необходимости проведения экспертизы, получения информации от иностранных государственных органов о деятельности налогоплательщика, завершение рассмотрения судом исков по вопросам, связанным с предметом проверки, восстановления налогоплательщиком утраченных документов проверка может быть остановлена ​​на срок, необходимый для завершения таких процедур.

Следовательно, продление сроков проведения проверок и остановки начатой ​​проверки работниками контролирующих органов осуществляется по решению руководителя налогового органа.

Сроки продления проверки зависят от вида проверки и категории налогоплательщика, установленных ст. 82 НКУ.

В то же время временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, особенности проведения налоговых проверок предусмотрены п. 69 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

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