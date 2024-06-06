В Виннице обокрали могилу Героя Назария Гринцевича

Неизвестные украли подарок матери, который был куплен на первую зарплату.

Источник фото: annatollilvna_1984

В Виннице неизвестные обокрали могилу Назария Гринцевича, известного как «Гринка», офицера Национальной гвардии Украины, участвовавшего в боевых действиях в составе полка «Азов». Парень погиб в возрасте 21 года. С могилы похищен подарок, который мать Назария подарила ему еще в детстве - игрушечная собака.

Об этом сообщила в своем Instagram мать погибшего бойца, Марьяна Колос. Она делится скорбью и осуждает этот непристойный поступок.

«Украли собаку Назара! Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленький еще. Я вынуждена была идти на работу, заработала 700 гривен и купила собаку ему за 500 гривен. Я работала с утра до рассвета, чтобы прокормить ребенка!", - написала она.

Марьяна обратилась к общественности с просьбой вернуть похищенный предмет на могилу, призывая неравнодушных помочь в розыске и навести справедливость.

Назарий Гринцевич, известный как «Гринка», присоединился к обороне Мариуполя во время полномасштабной войны. Он тайно прошел курс молодого бойца в полку «Азов» и демонстрировал высокий патриотизм и преданность. В течение длительных боевых действий он вместе со своими собратьями удерживал металлургический комбинат «Азовсталь», где он также праздновал свое 19-летие.

После освобождения 21 сентября 2022 года Назарий Гринцевич вернулся домой вместе с еще 215 украинскими военнопленными.

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