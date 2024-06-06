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В Гоструда напомнили правила перевода совместителя на основное место работы

10:34, 6 июня 2024
Только по желанию работника ему вносят запись в трудовую книжку (отдельную строку) о работе по совместительству по месту основной работы.
В Гоструда напомнили правила перевода совместителя на основное место работы
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает правила перевода совместителя на основное место работы.

Отмечается, что согласно ст. 21 Кодекса законов о труде Украины работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, учреждениях, организациях.

Указанное позволяет работникам, кроме основного трудового договора, заключать трудовые договоры о работе по совместительству в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.1993 № 245 «О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций», Положение об условиях работы по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций, утвержденного приказом Минтруда Украины, Минюста Украины, Минфина Украины от 28.06.1993 № 43 (далее – Положение №43).

Если работник оформляется на работу по совместительству, то предъявлять трудовую книжку ему не обязательно. Кроме того, только по желанию работника ему вносят запись в трудовую книжку (отдельную строку) о работе по совместительству по месту основной работы.

Согласно п. 1 Положения № 43 совместительством считается выполнение работником, кроме своей основной, иной регуляторной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или ином предприятии, в учреждении, организации или у гражданина (предпринимателя, частного лица) ) по найму.

Таким образом, работника, оформленного на предприятие совместителем, увольнять не нужно, ведь место его работы не изменилось и трудовые отношения не прекращались, а изменились только условия труда.

Работодатель имеет право перевести работника с работы по совместительству на основное место работы. Для этого работнику необходимо написать соответствующее заявление и предоставить надлежащим образом оформленную трудовую книжку, а работодателю - выдать приказ о переводе работника с работы по совместительству на основное место работы.

В случае если по желанию работника в трудовую книжку внесена запись о работе по совместительству, то следующим (после записи об увольнении с основного места работы) должна быть запись о переводе на основное место работы.

При переводе работника – совместителя на работу на основное место трудовой договор не прекращается, а продлевается и соответственно сохраняется рабочий год, за который предоставляется ежегодный основной отпуск, поскольку дата принятия на работу остается неизменной.

Если договор с совместителем был расторгнут и заключен новый по основному месту работы, то согласно части первой ст. 24 Закона Украины от 15.11.1996 № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее – Закон «Об отпусках») уволенному работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей.

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