Женщина хотела назначить зятя опекуном ее недееспособного сына: что решил суд

Суд может назначить опекуна недееспособному только по представлению органа опеки и попечительства, а не по заявлению бывшего опекуна – суд.

С заявлением об освобождении от полномочий опекуна и назначении нового опекуна в суд обратилась жительница Хмельницкой области. Она пояснила, что в 2012 году суд признал ее сына с I группой инвалидности недееспособным, а попечительский совет Шепетовской РГА назначил ее опекуном недееспособного сына. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По ее словам, сейчас из-за преклонного возраста и состояния здоровья она не может должным образом ухаживать за ним, и в течение последних 10 лет это добровольно делает ее зять: предоставляет ее сыну медицинские и санитарные услуги, обеспечивает продуктами питания. Поскольку он имеет возможность и желание исполнять обязанности опекуна, просила суд освободить ее от полномочий опекуна над недееспособным сыном и назначить опекуном зятя.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области в удовлетворении заявления отказал. По мнению суда, заявительница не доказала надлежащими и допустимыми доказательствами, что она не может исполнять обязанности опекуна и что необходимо назначить им зятя.

Женщина обжаловала это решение в апелляционный суд, просила его отменить и удовлетворить заявление.

Апелляционный суд частично удовлетворил апелляционные требования: решение суда отменил, однако закрыл производство по делу. Акцентировал на двух основаниях:

1. Рассмотрение дела неполномочным составом суда.

Коллегия судей обратила внимание, что в соответствии с процессуальными нормами дела отдельного производства о признании физического лица недееспособным, а также дела об увольнении и назначении опекуна, которые являются производными от дел о признании физического лица недееспособным, суд рассматривает в составе одного судьи и двух присяжных. Впрочем, это производство местный суд рассмотрел без привлечения присяжных.

2. Вопрос освобождения от полномочий опекуна, назначенного по решению органа опеки и попечительства, не отнесен к компетенции суда. Суд может назначить опекуна недееспособному лицу только по представлению органа опеки и попечительства, а не по заявлению бывшего опекуна.

ХАС отметил, что по Гражданскому кодексу Украины суд устанавливает опеку над физическими лицами, которые признаны недееспособными, по представлению органа опеки и попечительства. При этом суд может освободить назначенного им опекуна от полномочий по его заявлению. Во всех остальных случаях вопрос об освобождении лица от исполнения полномочий опекуна решают органы опеки и попечительства.

«Поскольку [апеллянтка] была назначена опекуном сына по решению органа опеки и попечительства, а не суда, то вопрос освобождения ее от полномочий опекуна не отнесен к компетенции суда. В то же время, суд может назначить опекуна недееспособному лицу только по представлению органа опеки и попечительства, а не по заявлению бывшего опекуна. Следовательно, заявление [апеллянтки] о назначении [ее зятя] опекуном недееспособного не может быть рассмотрено судом», – констатировал апелляционный суд.

С постановлением апелляционного суда по делу №688/585/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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