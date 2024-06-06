Сегодня журналисты отмечают профессиональный праздник.

В Украине в четверг, 6 июня, отмечают День журналиста — профессиональный праздник представителей медиа. В этот день, в 1992 году, украинский союз журналистов был принят в Международное сообщество журналистов в Брюсселе. В 1994 году указом первого президента Леонида Кравчука была установлена ​​дата празднования.

Этот день подчеркивает важность свободы слова, независимости и профессиональных стандартов журналистики.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет коллег с Днем журналиста, желает вдохновения и новых творческих идей!

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