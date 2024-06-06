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«Судово-юридична газета» вітає колег з Днем журналіста!

09:13, 6 червня 2024
Сьогодні журналісти відзначають професійне свято.
«Судово-юридична газета» вітає колег з Днем журналіста!
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В Україні у четвер, 6 червня, святкують День журналіста — професійне свято представників медіа. Цього дня, 1992 року, українську спілку журналістів було прийнято до Міжнародної спільноти журналістів у Брюсселі. У 1994 році указом першого президента Леоніда Кравчука, було встановлено дату святкування.

Цей день підкреслює важливість свободи слова, незалежності ЗМІ та професійних стандартів журналістики

«Судово-юридична газета» вітає колег з Днем журналіста, бажає натхнення і нових творчих ідей!

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