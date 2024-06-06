В Україні святкують День журналіста: що ще відзначають 6 червня

В Україні у четвер, 6 червня, святкують День журналіста — професійне свято представників медіа. Цього дня, 1992 року, українську спілку журналістів було прийнято до Міжнародної спільноти журналістів у Брюсселі. У 1994 році указом першого президента Леоніда Кравчука, було встановлено дату святкування.
Цей день підкреслює важливість свободи слова, незалежності ЗМІ та професійних стандартів журналістики.
Також сьогодні святкують Всесвітній день трансплантології. Він присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства та трансплантації органів.
Крім цього, 6 червня відзначають Всесвітній день консультанта з управління. Цей день присвячений визнанню внеску консультантів з управління в різних галузях та рівнях управління по усьому світу.
А ще 6 червня Всесвітній день трансплантології. Він присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства та трансплантації органів.
У Швеції відзначають День прапора, у Тайвані та Аргентині - День інженера, в Австралії - День штату Квінсленд, у Болівії - День учителя, у Південній Кореї - День пам'яті, у Казахстані - День фінансової поліції.
Віряни вшановують пам'ять преподобного Висаріона чудотворця.
Пам’ятні події 6 червня:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.