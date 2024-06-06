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В Україні святкують День журналіста: що ще відзначають 6 червня

09:00, 6 червня 2024
6 червня в Україні відзначають День журналіста — професійне свято представників медіа.
В Україні святкують День журналіста: що ще відзначають 6 червня
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В Україні у четвер, 6 червня, святкують  День журналіста — професійне свято представників медіа. Цього дня, 1992 року, українську спілку журналістів було прийнято до Міжнародної спільноти журналістів у Брюсселі. У 1994 році указом першого президента Леоніда Кравчука, було встановлено дату святкування.

Цей день підкреслює важливість свободи слова, незалежності ЗМІ та професійних стандартів журналістики.

Також сьогодні святкують Всесвітній день трансплантології. Він присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства та трансплантації органів. 

Крім цього, 6 червня відзначають Всесвітній день консультанта з управління. Цей день присвячений визнанню внеску консультантів з управління в різних галузях та рівнях управління по усьому світу. 

А ще 6 червня Всесвітній день трансплантології. Він присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства та трансплантації органів. 

У Швеції відзначають День прапора, у Тайвані та Аргентині - День інженера, в Австралії - День штату Квінсленд, у Болівії - День учителя, у Південній Кореї - День пам'яті, у Казахстані - День фінансової поліції.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Висаріона чудотворця. 

Пам’ятні події 6 червня:

  • 925 - Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію Chrysler;
  • 1933 - У Кемдені (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитися, не виходячи з автомобіля;
  • 1944 - У Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалася висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції;
  • 1981 - Зареєстровано перших хворих на СНІД;
  • 1990 - Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви;
  • 1991 - Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову;
  • 2017 - Під час громадянської війни в Сирії почалася битва за Ракку, під час якої Сирійські демократичні сили (SDF) вибили з міста угруповання ІД;
  • 2023 - російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

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