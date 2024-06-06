В Украине празднуют День журналиста: что еще отмечают 6 июня

В Украине в четверг, 6 июня, отмечают День журналиста — профессиональный праздник представителей медиа. В этот день, в 1992 году, украинский союз журналистов был принят в Международное сообщество журналистов в Брюсселе. В 1994 году указом первого президента Леонида Кравчука была установлена дата празднования.
Этот день подчеркивает важность свободы слова, независимости и профессиональных стандартов журналистики.
Также сегодня отмечают Всемирный день трансплантологии. Он посвящен повышению осведомленности о важности донорства и трансплантации органов.
Кроме того, 6 июня отмечают Всемирный день консультанта по управлению. Этот день посвящен признанию вклада консультантов по управлению в разных сферах и уровнях управления по всему миру.
А еще 6 июня – Всемирный день трансплантологии. Он посвящен повышению осведомленности о важности донорства и трансплантации органов.
В Швеции отмечают День флага, в Тайване и Аргентине – День инженера, в Австралии – День штата Квинсленд, в Боливии – День учителя, в Южной Корее – День памяти, в Казахстане – День финансовой полиции.
Верующие чтят память преподобного Висариона чудотворца.
Памятные события 6 июня:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.