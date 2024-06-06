В Украине празднуют День журналиста: что еще отмечают 6 июня

6 июня в Украине отмечают День журналиста – профессиональный праздник представителей медиа.

В Украине в четверг, 6 июня, отмечают День журналиста — профессиональный праздник представителей медиа. В этот день, в 1992 году, украинский союз журналистов был принят в Международное сообщество журналистов в Брюсселе. В 1994 году указом первого президента Леонида Кравчука была установлена ​​дата празднования.

Этот день подчеркивает важность свободы слова, независимости и профессиональных стандартов журналистики.

Также сегодня отмечают Всемирный день трансплантологии. Он посвящен повышению осведомленности о важности донорства и трансплантации органов.

Кроме того, 6 июня отмечают Всемирный день консультанта по управлению. Этот день посвящен признанию вклада консультантов по управлению в разных сферах и уровнях управления по всему миру.

А еще 6 июня – Всемирный день трансплантологии. Он посвящен повышению осведомленности о важности донорства и трансплантации органов.

В Швеции отмечают День флага, в Тайване и Аргентине – День инженера, в Австралии – День штата Квинсленд, в Боливии – День учителя, в Южной Корее – День памяти, в Казахстане – День финансовой полиции.

Верующие чтят память преподобного Висариона чудотворца.

Памятные события 6 июня:

1925 - Уолтер Крайслер основал автомобильную корпорацию Chrysler;

1933 - В Кемдене (штат Нью-Йорк) открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля;

1944 - В Западной Европе открыт Второй фронт: на Севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции;

1981 - Зарегистрированы первые больные СПИДом;

1990 - Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава вторым патриархом Украинской автокефальной православной церкви;

1991 - Нобелевская премия мира вручена президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву;

2017 - Во время гражданской войны в Сирии началась битва за Ракку, в ходе которой Сирийские демократические силы (SDF) выбили из города группировку "Исламского Государства"

2023 - российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС

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