У Чехії пасажирський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним: є загиблі, відео

Біля чеського міста Пардубіце пасажирський потяг з причіпними вагонами до Чопа зіштовхнувся з вантажним поїздом. Про це повідомляє iDNES.cz.
Загинуло щонайменше 4 людини, десятки - поранено. Їх доправили до лікарні та надали медичну допомогу. Попередньо українців серед загиблих і постраждалих немає.
Зауважується, що пасажирський потяг Прага-Кошице, що в місто Чоп, зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo, який рухався в протилежному напрямку.
На місце зіткнення прибули 36 підрозділів пожежників, до рятувальної операції долучилися гелікоптери.
Укрзалізниця наголошує, що тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.
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