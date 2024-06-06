Федір Веніславський прокоментував взяття на облік 17-річних українців за кордоном: Суб’єктивна оцінка міністерства

Веніславський пояснив, чи треба 17-річним українським юнакам з-за кордону їхати до ТЦК.

Народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловився про взяття на військовий облік 17-річних українців за кордоном.

Він нагадав, що громадянин України віком від 18 років можуть завантажити додаток Резерв+, створити там електронний кабінет і завантажити ту інформацію, яка необхідна.

Веніславський запевняє, що в такому разі військовозобов’язаний не буде визнаний придатним або непридатним до військової служби, адже він не пройшов ВЛК. Але в такому разі людина "формально" виконає вимогу закону.

"Із 18 червня ця система Резерв+ генерує QR-код, який буде автентичним цифровим замінником військового білета. Тому тут жодних проблем я не бачу. А заява спікера Міністерства оборони, про яку ви говорите, що юнаки віком від 17 років зобов’язані будуть приїхати, – це, знаєте, це суб'єктивна оцінка міністерства яке має бути підкріплена якось нормативно-правовими актами", – розповів Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".

Депутат додав, що такі питання вирішуються на рівні нормативно-правових актів. За його словами, в законі, який був ухвалений нардепами раніше, немає жодного положення про те, що юнаки віком від 17 років мають приїхати і стати на облік.

Також він пообіцяв порушити питання щодо інформаційної політики Міністерства оборони під час обговорення в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, що речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік у ТЦК.Наразі стати на перший облік через додаток «Резерв+» неможливо — це можна зробити лише через ТЦК.

Також «Судово-юридична газета» писала, що українські студенти іноземних вишів для постановки на облік мають приїхати до України, дистанційно це зробити не можна.

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