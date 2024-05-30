Українські студенти іноземних вишів для постановки на облік мають приїхати до України, дистанційно це зробити не можна – Міноборони

Українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні приїхати до України, аби стати на військовий облік, дистанційно це зробити неможливо, повідомили в Міноборони.

Як відомо, юнаки, яким виповнилося 17 років, отримають повістки від ТЦК, якщо вони ще не стали на військовий облік. Відповідне розʼяснення щодо взяття громадян України на військовий облік призовників випустили Сухопутні війська ЗСУ.

При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

«Оновлення стосується всіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років. Для оновлення контактних даних згідно з вимогою закону, військовозобов'язаний має перебувати на обліку.

На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня» - пояснили у Міноборони.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», постанова Кабміну №563 передбачає, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється ТЦК на загальних засадах. При цьому призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК.

Раніше було передбачено, що зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше 3 місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного ТЦК з документами, що підтверджують виїзд за кордон. Тепер цю норму прибрали.

У чоловіків, яких в свій час зняли з військового обліку через вибуття за кордон на строк більше 3 місяців, буде час до 16 червня, аби особисто приїхати в Україну, прийти до ТЦК і стати на військовий облік. А саме їм дається на це 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №563.

Також передбачено, що чоловіки, які знаходяться за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

Крім того, закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку

Як відомо, новий закон про посилення мобілізації запровадив військовий облік для громадян, які знаходяться за кордоном.

Також, як раніше повідомляло МЗС, з 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг, однак, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

Наразі сформувати військово-обліковий документ в електронному вигляді без фізичної постановки на військовий облік у ТЦК неможливо. Встановлення мобільного застосунку Резерв+ і надання даних про свою адресу, email та мобільний телефон не дорівнює постановці на облік.

Таким чином, якщо чоловіку виповнюється 17 років, і він знаходиться за кордоном, він має повернутися до України, де стати на військовий облік.

Автор: Наталя Мамченко

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